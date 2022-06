Oklahoma, uomo armato di fucile spara in un centro medico, poi si uccide: 5 morti e 10 feriti

Una nuova sparatoria negli Stati Uniti dopo quella di Uvalde in Texas: secondo le prime notizie che arrivano dai media Usa, uno scontro a fuoco a Tulsa, in Oklahoma, ha fatto registrare cinque morti e 10 feriti nei pressi di un ospedale. Secondo quanto riportano i media locali, infatti, un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco sui pazienti del St. Francis Hospital della città. In un secondo momento, si è appreso che il soggetto è “un afroamericano fra i 35 e i 40 anni” e che voleva colpire un medico all'interno della struttura.

Richard Meulenberg, il capitano della polizia di Tulsa, ha definito “catastrofica” la scena apparsa all’arrivo degli agenti sul posto, il Natalie Medical Building, all’interno del campus dell’ospedale St. Francis. La struttura ospita la Warren Clinic, un centro di chirurgia ambulatoriale e un centro di salute del seno.

Secondo il consigliere cittadino Jayme Folwer, citato dall'emittente locale News on 6, il presunto aggressore si è suicidato. Il capo dei vigili del fuoco della città, Andy Little, ha confermato che un ferito è stato trasportato in ospedale. Anche la polizia di Tulsa, in un tweet, ha confermato il bilancio di cinque vittime, compreso l'aggressore.

“Gli agenti stanno attualmente esaminando ogni stanza dell'edificio per verificare la presenza di ulteriori minacce”, ha precisato la polizia in un post sul suo profilo Facebook, dopo aver precisato che “ci sono diversi feriti e potenzialmente diverse vittime”.