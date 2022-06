Pitt accusa Jolie: "Ha venduto la vigna a oligarca russo per ferirmi"

Brad Pitt ha accusato l'ex moglie Anjelina Jolie di aver venduto la propria quota nei vigneti francesi di loro proprietà a un oligarca russo nel tentativo di "ferirlo". L'attore hollywoodiano ha messo tutto nero su bianco in una nuova causa in tribunale in merito alla vendita del comune Chateau Miraval, ultima querelle nell'ambito della lunga battaglia legale che li vede impegnati da quando hanno presentato richiesta di divorzio nel 2016.

Lo scorso ottobre Jolie ha venduto la sua quota a Tenute del Mondo, una sussidaria del gruppo del miliardario russo Yuri Shefler. L'attore ha fatto causa all'ex moglie sostenendo che non si erano mai messi d'accordo per vendere e per di più senza il reciproco consenso.

Nella denuncia, Pitt ha definito il magnate uno con "associazioni e intenzioni maligne" che "mantiene relazioni personali e professionali con individui nel cerchio ristretto di Vladimir Putin". Shefler è noto per essere critico nei confronti del presidente russo e il suo gruppo ha sede in Lettonia.