Berrettini batte Sonego e va in semifinale agli Atp di Stoccarda

Matteo Berrettini si aggiudica il derby italiano con Lorenzo Sonego nei quarti di finale al torneo Atp 250 di Stoccarda. Sull'erba tedesca il tennista romano, numero 10 del mondo e secondo favorito del tabellone ha sconfitto per 3-6 6-3 6-4 Lorenzo Sonego, numero 32 del mondo e sesto favorito del seeding.

Per Berrettini, tornato in campo dopo un'operazione al polso, un successo importante sulla strada per Wimbledon.

“Non è certo facile dopo tre mesi di assenza, sono molto contento per questa vittoria”, ha commentato a fine gara.

"Lorenzo Sonego è uno dei pochi amici che ho nel tour e non è facile giocare contro di lui. Gli faccio le congratulazioni per il gran torneo".