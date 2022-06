Usa, il presidente Biden apre il vertice delle Americhe: "Uniti a difesa della democrazia"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha aperto il vertice delle Americhe a Los Angeles, lanciando un appello ai leader: "Quando la democrazia è sotto attacco in tutto il mondo, dobbiamo unirci e rinnovare la nostra convinzione che la democrazia è l'ingrediente essenziale per il futuro delle Americhe". Al summit - creato da Bill Clinton nel 1994 - 35 stati del continente, ma esclusi - non sono stati invitati dagli Stati Uniti, gli organizzatori - tre paesi: Cuba, Venezuela e Nicaragua "in quanto paesi non democratici".

Nel primo della due giorni di incontri tra l'America del Nord e le "americhe", Biden esordisce: "Abbiamo bisogno di più cooperazione e di idee innovative come non mai - così nella cerimonia di apertura - la democrazia, è il segno distintivo delle Americhe ed in un momento in cui è sotto attacco nel mondo: noi dobbiamo difenderla".