Ventotene: zero voti per Adinolfi, partito della Famiglia superato di misura dal Partito Gay Lgbt+

Non andrà al ballottaggio Mario Adinolfi, leader del partito della Famiglia. L'ex parlamentare del Pd era candidato a Ventotene, isola di 708 abitanti. Nonostante il clima caldo e il mare cristallino, Ventotene non ha dovuto fare i conti con l'astensionismo. Dei 686 elettori hanno votato in 507, il 74% del totale.

Nessun ventotenese ha scelto Mario Adinolfi come sindaco. Zero voti per lui, che si è visto sorpassare, sebbene di misura, dagli sfidanti del Partito Gay Lgbt+, che hanno dato una preferenza a Luca Vittori. "Non è riuscito il blitz a Ventotene, hanno vinto le due bande locali spartendosi i 500 voti, lasciando un voto al Partito Gay e nessuno a noi", si lamenta Adinolfi su Facebook. E avverte: "Continueremo a batterci contro il malcostume del controllo paramafioso del voto nei piccoli centri meridionali".

In campagna elettorale Vittori e Adinolfi avevano incrociato il fioretto. Su Facebook il candidato sindaco del partito Gay aveva immortalato Adinolfi mentre si imbarcava sul traghetto, a suo dire dopo aver superato la fila dei turisti in attesa. "Guardate è arrivato ultimo e ora sale per primo. Questo è il suo rispetto per il prossimo".