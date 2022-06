Vettel: la Formula 1 è pronta per un pilota gay - Video

E' la prima volta che un pilota di Formula 1 è sulla copertina di Attitude, uno dei più popolari “gay magazine”. Lui è Sebastian Vettel, pilota della Aston Martin, da sempre in prima linea in difesa dei diritti civili. Non ha mai avuto tentennamenti nell'esporsi, anche nelle situazioni più difficili. Come, da esempio, la sua presa di posizione in favore dei diritti delle donne e degli omosessuali in Arabia Saudita.

Al centro dell'intervista i diritti, e in particolare l'omosessualità nello sport e in Formula 1: “Forse in passato non sarebbe stato possibile, ma io credo che ora una pilota gay sarebbe benvenuto”, ha detto Vettel.

“Io penso che un pilota omosessuale accelererebbe anche l'eliminazione dei pregiudizi e aiuterebbe a spingere lo sport in una direzione migliore”.

E allora perché fino ad oggi nessun pilota ha reso nota la propria omosessualità?

Secondo Vettel per le stesse ragioni per cui in molto sport ancora oggi in tanti preferiscono il silenzio: “La vecchia immagine di un giocatore o di un pilota come un ‘eroe’ che risponde a certi criteri. Ma questi criteri di giudizio spesso sono sbagliati. Chi li mette al primo posto? Chi li decide?"