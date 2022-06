Yemen: la tregua è stata rinnovata per altri due mesi

Le parti in conflitto in Yemen hanno concordato il rinnovo per 2 mesi della tregua mediata dalle Nazioni Unite. Lo ha fatto sapere l'inviato speciale Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, in una nota.

Il primo aprile era entrata in vigore una tregua su tutto lo Yemen, la prima dal 2016, patrocinata dalle Nazioni Unite che ha ottenuto l'adesione sia dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi sia della coalizione a guida saudita. Tutti i cessate il fuoco, fino a quel momento, erano caduti nel vuoto: l'ultimo nel 2018 prevedeva la cessazione delle ostilità attorno al porto di Hodeida, vitale per i rifornimento della poverissima popolazione yemenita ridotta alla fame e preda di malattie, ma fu quasi del tutto ignorato. Questo nuovo arriva dopo un periodo di intensificazione dei combattimenti, ma anche di intesa attività diplomatica, con negoziati in corso a Riad, dove però finora non si sono fatti vivi gli Houthi.

L'estensione della tregua arriva proprio nel giorno di scadenza, alle ore 19 in Yemen, di quella attuale. "Negli ultimi due mesi, gli yemeniti hanno sperimentato i benefici tangibili della tregua. Le vittime civili sono diminuite in modo significativo, le consegne di carburante attraverso il porto di Hudaydah sono aumentate considerevolmente e i voli commerciali sono ripresi da e per l'aeroporto internazionale di Sana'a dopo quasi sei anni di chiusura. Le parti si sono incontrate faccia a faccia sotto l'egida delle Nazioni unite per la prima volta da anni per compiere progressi verso l'apertura di strade a Taiz e in altri governatorati e l'attuazione di meccanismi di de-escalation militare a livello nazionale", afferma la nota delle Nazioni Unite.

"Lodo le parti per aver intrapreso questi passi e per aver accettato di estendere la tregua. Questa rappresenta un cambiamento significativo nella traiettoria della guerra ed è stata raggiunta attraverso un processo decisionale responsabile e coraggioso da parte delle parti. Affinché la tregua possa realizzare appieno il suo potenziale, sarà necessario adottare ulteriori misure, in particolare per quanto riguarda le aperture stradali e le operazioni di volo commerciale. Tali passi richiederanno una leadership e una visione per tutto lo Yemen", afferma Grundberg. Inoltre, dice, “continuerò a impegnarmi con le parti per attuare e consolidare tutti gli elementi della tregua in pieno e muovermi verso una soluzione politica sostenibile del conflitto che soddisfi le legittime aspirazioni e richieste delle donne e degli uomini yemeniti”.