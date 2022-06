Zelensky: la Russia distrugge la nostra cultura, non può essere membro dell'Unesco

"La Russia sta deliberatamente distruggendo la cultura ucraina e il nostro patrimonio storico. Uno stato che fa questo non può essere membro dell'Unesco e rimanere all'Onu come se nulla fosse". Lo ha detto nel suo discorso notturno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando dell'attacco al monastero della Dormizione di Svyatogorsk.



"Le truppe russe hanno nuovamente sparato sulle aree di confine della regione di Sumy, Mykolaiv, città e comunità della regione di Zaporizhia, regione di Kharkiv. La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti di strada, rimane estremamente difficile. attacchi aerei, artiglieria, razzi. Ad oggi, il numero totale di vari missili russi usati contro l'Ucraina è 2503. I nostri eroi mantengono le loro posizioni e fanno di tutto per infliggere le massime perdite al nemico".



