Addio a Monty Norman, autore dell'indimenticabile tema di "James Bond"

E' morto all'età di 94 anni Monty Norman, il compositore britannico autore del celebre tema musicale dei film di James Bond. Lo ha riferito il suo sito ufficiale: "È con tristezza che condividiamo la notizia che Monty Norman è morto l'11 luglio 2022 dopo una breve malattia".

Nato il 4 aprile 1928 a Stepney, East London, figlio di immigrati ebrei dalla Lettonia, Norman iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica quando, all'età di 16 anni, sua madre gli comprò una chitarra.

Negli anni '50 e '60, il compositore ha lavorato come cantante in vari gruppi e in seguito ha iniziato a scrivere canzoni per Cliff Richard e Tommy Steele, oltre a testi per musical. Ma è conosciuto soprattutto per aver composto il tema, nel 1962, del film "Dr No", con Sean Connery che interpreta la spia britannica, un tema che poi è rimasto ricorrente in tutti i film successivi della saga.

Il brano, rivisitazione di una precedente composizione di Norman usata per lo spettacolo teatrale “A House for Mr Biswas”, è stato utilizzato in tutte e 25 le pellicole con protagonista l'agente segreto più famoso del mondo.