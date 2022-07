Bari, i Carabinieri riportano a casa una tela di Artemisia Gentileschi: vale oltre 2 milioni

L’inosservanza dell’ordine di rimpatrio dell’opera, prontamente disposto dagli organi centrali del Ministero della cultura nei confronti dei proprietari, ha generato un approfondimento investigativo che ha richiesto all’Autorità Giudiziaria l’adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la dispersione, lo spostamento, il trasferimento o l’alienazione del bene, ormai destinato alla vendita in asta sottraendolo al patrimonio culturale italiano.



Dopo aver rintracciato il dipinto presso la Casa d’aste di Vienna, i militari lo hanno sottoposto a sequestro, in accoglimento delle richieste degli inquirenti, consentendone così il recupero - con il coordinamento dell’organismo europeo di cooperazione giudiziaria penale Eurojust e la collaborazione della Polizia austriaca - ed evitandone la speculazione o la perdita a seguito di commercializzazione all’estero.



Il procedimento, va detto, è nella fase delle indagini preliminari a cui seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti ed è già stato richiesto l' incidente probatorio.

Nel frattempo, la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari procederà ai riscontri di carattere tecnico sulla tela.