Borse europee deboli, euro/dollaro a un passo dalla parità

Parte con difficoltà la settimana sui mercati europei. Listini principali in lieve calo - Milano a -0,63%, più penalizzate Parigi e soprattutto Francoforte che supera il punto percentuale di calo proprio sull'onda delle preoccupazioni legate allo stop delle forniture di gas naturale dal gasdotto North Stream, fermo da oggi per dieci giorni per manutenzione.

Un blocco che non fa però salire ulteriormente i prezzi del gas, che anzi ripiegano di oltre il 2% a 171 euro al megawattora. Perché gli operatori hanno già preso posizione, quindi fatto balzare in alto i prezzi, quando si è iniziato a parlare del taglio delle forniture, e ora che è effettivo si limitano a confermare, o addirittura a vendere.

Mentre sul fronte dei cambi siamo ormai a un passo dalla parità tra euro e dollaro, con la moneta unica europea che al momento vale 1,006 dollari. Soglia invece già superata dal franco svizzero: oggi un euro vale solo 98,9 centesimi di franco.