Catturato in Messico Rafael Caro Quintero, uno dei 10 boss della droga più ricercati dall'Fbi

Uno dei 10 boss della droga più ricercati dall'FBI e' stato catturato in Messico. Rafael Caro Quintero è accusato dagli Stati Uniti di aver ordinato il rapimento, la tortura e l'omicidio dell'agente speciale della Drug Enforcement Administration (DEA) Enrique "Kiki" Camarena nel 1985. L'uomo sarebbe anche il co-fondatore del cartello della droga di Guadalajara e attualmente gestirebbe un braccio del famigerato cartello di Sinaloa.

La cattura è stata resa nota da una fonte della Marina statunitense. Secondo i media il fatto sarebbe avvenuto nello stato settentrionale di Chihuahua. Caro Quintero, era stato processato in Messico e condannato a 40 anni di carcere. Nel 2013, però, un tribunale messicano ne ha ordinato il rilascio per un cavillo legale, dopo che aveva scontato 28 anni. La decisione è stata poi annullata dalla Corte suprema del Messico, ma Quintero era già in fuga.

Il narcotrafficante ha una taglia di 20 milioni di dollari sulla testa ed è stato descritto dall'FBI come "estremamente pericoloso". L'anno scorso un tribunale messicano ha stabilito che Caro Quintero può essere estradato negli Stati Uniti in caso di cattura, respingendo un appello dei suoi avvocati.