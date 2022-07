Caterina Chinnici del Pd vince le primarie del campo progressista in Sicilia

Il dato definitivo dei voti online alle primarie della coalizione progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana assegna la vittoria a Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, in testa con 13.519 preferenze. Seguono Barbara Floridia, sottosegretaria all'istruzione del M5S, con 10.068 e Claudio Fava, ex presidente dell'Antimafia regionale, dei Cento passi, con 6.977. Le votazioni si sono chiuse alle ore 22, con un'affluenza registrata del 77%, pari a 30.640 persone.

Si è votato dalle 8 nei 32 gazebo allestiti nel territorio regionale e online. Il dato delle preferenze e dell'affluenza, per ora, è riferito ai soli votanti on line. Gli iscritti in totale sono 43.020: di questi il 6%, circa 1.400, era iscritto per votare nei gazebo. I voti nei gazebo comunque, numericamente inferiori alle circa 3.000 preferenze che separano la Chinnici dalla seconda arrivata Floridia, non influirebbero sul risultato.

Chinnici: “Merito al Pd e al campo progressista”

"Sono state tre settimane intensissime di incontri e dialoghi con i cittadini, i lavoratori, gli esponenti delle categorie produttive e del terzo settore, i pubblici amministratori, i giovani. Sono state belle giornate di ascolto e di scambio con al centro le idee, giornate dedicate al futuro della Sicilia che vogliamo progettare e realizzare. Ringrazio tutte le persone che, offrendo il proprio punto di vista ed esercitando il voto, sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione del quale va dato merito al Pd e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio". Lo afferma Caterina Chinnici, vincitrice delle primarie della coalizione progressista in Sicilia.

Conte: il Pd chiarisca se i compagni di strada sono altri

"Grazie Barbara: hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo subendo.

Grazie a tutto il MoVimento 5 Stelle Sicilia per queste settimane di dedizione e partecipazione". Così su Fb Giuseppe Conte si rivolge a Barbara Floridia, arrivata seconda alle primarie del campo progressista in Sicilia. “Uno sforzo che ora merita subito chiarezza, perché in queste settimane - ricorda il leader M5S - sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso. Prima di percorrere ancora la strada di un'alleanza progressista in Sicilia il Pd dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l'agenda sociale e ambientale del M5S è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo”.

Centrodestra ancora diviso

Il centrodestra sta ancora discutendo sulla ricandidatura di Nello Musumeci, appoggiato da Fratelli d'Italia, mentre Fi, Lega, Udc, Mpa e Noi con l'Italia sono contrari. Un altro candidato è Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, supportato dal suo movimento Sicilia Vera.