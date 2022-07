Cnn: delegazione di Mosca in Iran per l'acquisto di droni d'attacco

Una delegazione russa ha visitato un aeroporto nell'Iran centrale almeno due volte negli ultimi 30giorni per esaminare droni dotati di armi: lo ha reso noto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. A conferma delle missioni di Mosca in Iran ci sono inoltre immagini satellitari ottenute in esclusiva dalla Cnn.

L'Iran, scrive oggi l'emittente americana, ha iniziato a mostrare i droni Shahed-191 e Shahed-129 alla Russia nell'aeroporto di Kashan a sud di Teheran a giugno. Entrambi questi tipi di droni sono in grado di trasportare missili a guida di precisione. "Abbiamo informazioni secondo cui il governo iraniano si sta preparando a fornire alla Russia diverse centinaia di UAV (Unmanned Aerial Vehicles, ovvero velivoli senza pilota, ndr), inclusi UAV capaci di trasportare armi", ha affermato Sullivan in un comunicato inviato alla CNN. "Riteniamo che una delegazione ufficiale russa abbia visto di recente UAV iraniani in grado di attaccare", ha aggiunto Sullivan. "Stiamo pubblicando queste immagini riprese a giugno che mostrano gli UAV iraniani che la delegazione del governo russo ha visto quel giorno. Ciò indica il continuo interesse russo nell'acquisizione di UAV iraniani in grado di attaccare". Secondo Sullivan, per quanto risulta a Washington, la visita di giugno "è stata la prima di una delegazione russa in questo aeroporto per una simile dimostrazione". Una delegazione russaha visitato nuovamente l'aeroporto per una presentazione simile il 5 luglio scorso, hanno dichiarato i funzionari statunitensi.