Dal più breve (Fanfani) al più lungo (Berlusconi): i governi italiani per durata dal 1946 al 2022

Dal 1946 a oggi in Italia si sono contati 67 governi, guidati da 29 presidenti del Consiglio. Gli esecutivi della Repubblica hanno registrato una media di durata di 14 mesi (414 giorni), un tempo non molto lungo, quindi. Anche se, calcolando i giorni “effettivi” del governo, ovvero i giorni che vanno dal giuramento alle dimissioni, la media crolla a 380 giorni, poco più di un anno.

A più di dieci anni dal suo ultimo esecutivo, il record di durata resta saldamente in mano a Silvio Berlusconi: nella sua esperienza governativa che lo ha visto a Palazzo Chigi, il Cavaliere è stato presidente del Consiglio per 1.412 giorni tra il 2001 e il 2005. E sempre di Berlusconi - tra il 2008 e il 2011 - è il secondo posto (quarto governo da lui presieduto) con 1.287 giorni. Il terzo – e si deve tornare alla Prima Repubblica – è stato il primo governo Craxi, con 1.093 giorni tra il 1983 e il 1986. Piccola nota: il governo in assoluto più breve di tutti è stato il primo presieduto da Amintore Fanfani, con appena 22 giorni nel 1954.

Il governo appena dimessosi ha avuto una durata di 523 giorni (effettivi) e occupa il 20esimo posto. Quando ci sarà la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi, con il passaggio di testimone da un premier all’altro (o all’altra), si potrà determinare il numero di giorni in carica del 67esimo esecutivo della Repubblica italiana.