Elio e le Storie Tese, il figlio Dante sul palco: "Sono autistico e ne vado fiero"

Il ricavato del “ Concertozzo” , nome dato alla serata che ha registrato il tutto esaurito , sarà devoluto all'organizzazione umanitaria Cesvi per i profughi in arrivo dall'Ucraina . La scaletta ha previsto i grandi classici degli “Elii”, da “John Holmes” a “Cara ti amo”, ma anche l'esibizione di uno dei ragazzi di Pizzaut che ha eseguito “When the Saints go marching in” al violino.

La diagnosi per Dante è arrivata precocemente, dato che la presenza del gemello, Ulisse, ha consentito già da piccolissimi un confronto cognitivo. Elio si spende da anni per sensibilizzare sul tema dell'autismo "l'Italia che è ancora all'anno zero, anzi sottozero" per quanto riguarda l'assistenza a persone che, in molti casi, non sono autosufficienti. Ecco quindi che anche la serata a favore dell'Ucraina, nata in collaborazione con il Trio Medusa e Radio Deejay per celebrare il ritorno della musica live è stata un' occasione importante per portare avanti questa causa, avvalorata dalle parole di Dante.