Gli astronauti russi a bordo della Iss festeggiano la conquista della regione del Lugansk

Guerra in terra e nello spazio. Gli astronauti russi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono stati fotografati oggi mentre festeggiano la conquista da parte del Cremlino della regione ucraina orientale di Lugansk. Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, ha condiviso le immagini dei cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergei Korsakov sorridenti mentre impugnavano le bandiere appartenenti all'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk e alla Repubblica popolare di Donetsk. L'agenzia ha inoltre descritto la conquista di Mosca come "un giorno di liberazione da festeggiare sia sulla Terra sia nello spazio". In una dichiarazione sull'app di messaggistica Telegram, l'agenzia ha scritto: "Questo è un giorno tanto atteso che i residenti delle aree occupate della regione di Lugansk stanno aspettando da otto anni. Siamo fiduciosi che il 3 luglio 2022 finirà per sempre nella storia della repubblica".

"Cittadini della Repubblica popolare alleata di Donetsk, aspettate!", ha aggiunto. La Russia ha annunciato ieri di aver acquisito il pieno controllo della regione di Lugansk dopo aver conquistato la sua ultima grande città, Lysychansk. Era stata l'ultimo bastione dell'Ucraina nella provincia orientale di Lugansk, teatro di aspri combattimenti negli ultimi giorni. Dopo la conquista della città, il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso che le forze ucraine avrebbero ripreso la città chiave.

"Se i comandanti del nostro esercito ritirano le persone da determinati punti al fronte, dove il nemico ha il maggiore vantaggio in termini di potenza di fuoco, e questo vale anche per Lysychansk, significa solo una cosa", ha detto Zelensky nel suo discorso video notturno, "Che torneremo grazie alle nostre tattiche, grazie all'aumento della fornitura di armi moderne".