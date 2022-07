Grande incendio vicino a Firenze blocca aeroporto di Peretola

Un incendio sviluppatosi nel comune di Lastra a Signa ha costretto alla momentanea sospensione del traffico aereo in arrivo e partenza dall' aeroporto di Firenze . Una decisione presa dalle autorità aeroportuali a causa del fumo sviluppatosi sulla direttrice di decollo e atterraggio degli aerei. L'incendio, scrive il presidente della Regione Eugenio Giani su Telegram e Facebook, si è sviluppato in località Sant'Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa " 2 elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antincendio, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni "

L'incendio, si spiega dalla Regione, è partito in prossimità di un vivaio e poi si è esteso rapidamente interessando oliveti, coltivazioni e bosco: "Sono in arrivo ulteriori squadre di volontariato per chiudere quanto prima l'evento".

Brucia anche la provincia di Grosseto

La Regione informa inoltre che, dopo una breve ripresa del fronte di fuoco in mattinata a causa del vento, è attualmente in fase di contenimento l'incendio di Cinigiano in provincia di Grosseto. Un risultato reso possibile dall'imponente sforzo dispiegato dal sistema regionale anti-incendio e che ha visto l'impiego in tre giorni di 120 squadre di volontariato, operai e tecnici forestali, figure specializzate, direttori di operazioni.