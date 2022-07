Tridico: "L'obiettivo è alzare i salari, per legge o per contrattazione"

“Nell’Unione europea il salario minimo è stato introdotto e non ha causato un aumento della disoccupazione né uno spiazzamento della contrattazione collettiva”, così Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, in una intervista a Radio24 dove spiega che “L'obiettivo è quello di alzare i salari".

Il presidente spiega che poco conta se a questo risultato ci si arrivi con la contrattazione o con una soglia minima legale: "L'importante che l'obiettivo sia rispettato”.

L' introduzione della soglia con la contrattazione, secondo Tridico, va fatta facendo anche una legge sulla rappresentanza per non rischiare di essere inapplicabile: "Devi fare la legge sulla rappresentanza e poi l'imposizione erga omnes. Se si riesce a fare questo va benissimo ma se non si riesce a fare i salari vengono trainati verso il basso dalla contrattazione pirata".

Tridico aveva già detto che i salari sono troppo bassi, specificando al forum ANSA che "il 23% dei lavoratori guadagna meno del reddito di cittadinanza.

"Il 20% percepisce il reddito di cittadinanza: i 2/3 sono disabili, ragazzi, persone che non hanno mai lavorato", ha spiegato, sottolineando che i "livelli salariali sono troppo bassi, i contratti sono fermi da 9 anni".