Pestaggio a Milano: rabbia e choc nelle reazioni social al video dell'aggressione

Piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, è ancora illuminata dalla luce naturale. Un giovane tunisino, con la testa e il collo già insanguinati, viene colpito in pieno volto da un calcio sferrato in volo da un uomo di colore che poi si accanisce sul ragazzo stordito a terra, prima con una bottigliata e quindi con altri due calci alla nuca. In sottofondo le urla agghiaccianti di una donna che rendono ancora più tragico il momento.

È la scena che decine di persone hanno visto ieri sera intorno alle 20; immagini di una violenza inaudita che, riprese da un passante, in poco tempo sono diventate virali sui social, scatenando nuove polemiche sulla sicurezza in città.

Il ragazzo sarebbe stato prima oggetto di una rapina e poi di un'aggressione ad opera di uno sbandato che frequenta la piazza. Trasportato dal 118 in codice verde al pronto soccorso, il giovane ferito non ha riportato lesioni gravi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul web esplodono la rabbia e lo choc per quanto accaduto. Moltissimi i commenti di gente comune, spaventata dalla situazione di crescente violenza a Milano, ma anche di rappresentanti politici che denunciano il problema sicurezza nel capoluogo lombardo e la gestione da parte del sindaco Sala.

Qualcuno lo fa usando il sarcasmo.