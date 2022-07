Premier League, giocatore arrestato per stupro

Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale a Londra. A svelare la notizia è il tabloid Sun, secondo cui questa mattina il giocatore, che dovrebbe partecipare anche ai Mondiali in Qatar di novembre, è stato prelevato dagli agenti in un indirizzo a Barnet, a nord di Londra. Scotland Yard ha confermato che lo sportivo, del quale non viene reso noto il nome, è attualmente in custodia a seguito di un'accusa di stupro da parte di una giovane donna e che viene interrogato.