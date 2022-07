Roma, a fuoco bancarella di libri usati nei pressi di Villa Borghese

Una notissima bancarella di libri usati, da molti anni a piazzale Flaminio, nel pieno centro di Roma, è stata distrutta da un incendio scoppiato all'alba, poco dopo le 5. Sul posto, adiacente all'ingresso di Villa Borghese, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una autobotte, ma poco hanno potuto fare. Le fiamme hanno distrutto l'intera struttura e tutti i libri che conteneva. Sulla vicenda indaga la Polizia per accertare la causa del rogo e l'eventuale movente doloso.

La storica bancarella di libri usati di piazzale Flaminio, accanto al Caffè dell'Orologio, è anche conosciuta come la “bancarella del Professore”. Centinaia i libri carbonizzati e ormai irrecuperabili giacciono a terra, sotto lo sguardo incredulo dei tantissimi cittadini e turisti che frequentano la zona ogni giorno.

"La bancarella del professore data alle fiamme a Piazzale Flaminio, a Roma. Lui era lì. Ha detto qualche matto. Ha detto che la rimette su. Era triste", racconta un utente su Facebook. "Per i colpevoli propongo la galera e di farli tornare in libertà solo dopo aver letto tutti i libri che hanno bruciato. Intendo dire l'equivalente di quelli bruciati. Dove leggere, come diceva il prof. Mantovani al liceo, significa studiare", gli fa eco un altro.