Torino, Corte d'Appello assolve giovane dall'accusa di violenza: "La ragazza lo ha indotto ad osare"

La storia inizia in un bar a Torino. Siamo a maggio 2019. Due giovani ventenni che si conoscono da oltre 5 anni si incontrano per un aperitivo. Quello che accade dopo finisce in un’aula di Tribunale e porta da una sentenza di Corte d’Appello che fa discutere e che viene impugnata in Cassazione dal sostituto procuratore Nicoletta Quaglino.

Proviamo a ricostruire il caso. In primo grado il ragazzo viene condannato, con rito abbreviato, per violenza sessuale a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. Per il gup sulla violenza non vi era dubbio come sul dissenso, La ragazza nella sua deposizione davanti al giudice di primo grado ricordando l’evento ha detto: “Ho ripetuto più volte a lui: Che cazzo stai facendo? Non voglio”.

Ma per la Corte d’Appello di Torino questo non è sembrato valere tanto che negli atti si legge: “ Al momento dei fatti la ragazza era alterata per un uso smodato di alcol….è quindi altamente probabile che non fosse pienamente in sé quando richiese di accedere al bagno, provocò l’avvicinamento del giovane che invero la stava attendendo dietro la porta, custodendo la sua borsetta: non solo, ma si trattenne in bagno, senza chiudere la porta, così da fare insorgere nell’uomo l’idea che questa fosse l’occasione propizia che la giovane gli stesse offrendo. Occasione che non si fece sfuggire”.

Altro raffronto tra le due sentenze è relativo alla zip dei pantaloni che per il gup era “un’ulteriore rilevanza acquisita” mentre per la Corte d’Appello: ” L’unico dato indicativo del presunto abuso potrebbe essere considerato la cerniera rotta, ma l’uomo non ha negato di aver aperto i pantaloni della giovane, ragione per cui nulla può escludere che sull’esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura”.

I due ragazzi erano amici, si erano scambiati qualche bacio ma l’avvocato Elisa Civallero, che tutela la ragazza, ha dichiarato che la sua assistita era stata molto chiara e il gup, in primo grado, aveva argomentato: “Ci teneva a chiarire con l’amico che il bacio scambiato al loro precedente incontro era da intendersi come un fatto episodico, in quando lei non aveva alcuna intenzione di iniziare una relazione sentimentale”. Il ragazzo però non si sarebbe arreso dicendosi disponibile a iniziare un a relazione quando lei avesse voluto.

Secondo il ricorso firmato dal sostituto procuratore generale Nicoletta Quaglino: “la corte dimostra di non applicare i principi giurisprudenziali in tema di consenso all’atto sessuale. Illogica appare la sentenza quando esclude la sussistenza del dissenso, sia perché tale dissenso risulta manifestato con parole e gesti, sia perché nessun comportamento precedente può aver indotto l’agente in errore sulla eventuale sussistenza di un presunto consenso. Dunque non risulta provata la mancanza di dissenso da parte delle persona offesa, anzi risulta evidente la sussistenza di un dissenso manifesto”.