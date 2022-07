Turismo: Venezia su prenotazione e a pagamento dal 16 gennaio 2023

Il regolamento per il contributo di accesso alla città è stato approvato ieri dalla giunta del Comune di Venezia. Il progetto che mira a regolarizzare gli accessi turistici alla città lagunare entrerà in vigore dal 16 gennaio del 2023. Il portale dove effettuare la prenotazione e quindi pagare il contributo entrerà in funzione qualche mese prima. Lo ha annunciato in conferenza stampa l'assessore al Turismo, Simone Venturini.

Questo è uno "strumento rivoluzionario che sarà accompagnato da un più ampio mosaico di tessere per la rimodulazione del turismo su tutti i fronti: commercio, prenotazione dei trasporto, eventi culturali" ha dichiarato Venturini ricordando che si tratta di uno strumento che rientra nel sistema di prenotabilità della città, funzionale alla gestione dei flussi turistici: "Siamo consapevoli che la misura non è più rinviabile ed è indispensabile se vogliamo ridurre gli eccessi dei picchi turistici stagionali" ha concluso.

Il sistema sperimentale di prenotazione e contributo per accedere al centro storico lagunare partirà invece dal primo agosto sul sito municipale 'Venezia Unica' ed è basato su un Qr code che sarà assegnato al momento del pagamento.

Il contributo è una tassa tra i 3 e i 10 euro alla quale saranno soggetti i visitatori che non pernottano sul territorio comunale. Chi sarà pizzicato senza prenotazione e contributo, dovrà pagare 10 euro di ammenda. "Non abbiamo bisogno di far cassa - ha precisato l'assessore al Bilancio Michele Zuin - e Venezia non sarà mai chiusa. In certi momenti, semplicemente, si raggiunge la massima capienza. In quell'occasione la tariffa aumenterà per disincentivare gli ingressi".