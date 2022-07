Udine: ritrovato vivo l'escursionista disperso da una settimana in montagna

E' stato trovato, vivo, l'escursionista di Torreano (Udine), di 31 anni, disperso da una settimana nelle montagne sopra Pulfero, in Friuli, e di cui si erano praticamente perse le speranze. L'uomo è stato avvistato dall'elicottero dei Vigili del fuoco nel corso dell'ennesimo sorvolo sopra la ferrata dove l'escursionista aveva detto di essere diretto. Era a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario che aveva annunciato di voler percorrere.

L'uomo, Gianpaolo Baggio, di 31 anni, era uscito sabato scorso per percorrere, sul Monte Matajur, la ferrata Palma, una via ripida in mezzo al bosco sul fianco più selvaggio e scosceso della montagna. La sua automobile era stata trovata già due giorni dopo la scomparsa, lunedì mattina, parcheggiata nel paese di Stupizza, da cui si intraprende l'escursione.