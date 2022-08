Colpi di pistola contro la vetrata della segreteria del deputato di Fi Francesco Cannizzaro

Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a Reggio Calabria sulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre.

I colpi di arma da fuoco hanno mandato in frantumi la vetrata ma non ci sono stati feriti. All'interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stavano partecipando lo stesso Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori.

L'intimidazione è avvenuta in serata una zona a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale della Calabria. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la scientifica.

Il governatore Occhiuto: “Indegna intimidazione”

"Solidarietà all'amico e deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e ai suoi collaboratori per l'indegna intimidazione subita questa sera a Reggio Calabria". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Quanto accaduto è gravissimo e ripugnante - aggiunge - La nostra è una Regione di persone perbene, che schifa la 'ndrangheta, la mafia e la criminalità organizzata, e che vuole isolare i violenti e le mele marce. La giunta regionale condanna fermamente questo episodio e chiede agli inquirenti di fare piena luce. Che questi malviventi vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia".