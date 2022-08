A due anni dall'avvelenamento di Aleksei Navalny nessuna inchiesta è stata aperta

Nessun caso penale è mai stato aperto in Russia sull'avvelenamento di Aleksei Navalny avvenuto esattamente due anni fa, denuncia lo stesso Navalny dal carcere in cui è detenuto per scontare una lunga pena. "Malgrado quello che sostiene Putin , non c'è stata una inchiesta ufficiale", ha scritto il dissidente in una serie di tweet. "Non ho ancora capito se la posizione dei funzionari russi è che “Navalny non è stato avvelenato con il Novichok, è entrato in coma da solo” o che “Navalny è stato avvelenato con il Novichok, ma non da noi, bensì dai servizi segreti occidentali come provocazione", ha aggiunto, ricordando che tutti, da Putin in giù, hanno "aderito rigorosamente a entrambe le versioni allo stesso tempo". Eppure, sottolinea Navalny, quasi tutti i partecipanti del gruppo di esecutori materiali sono stati individuati e identificati e sono tutti funzionari dell' Fsb (grazie a una inchiesta di Bellingcat, diventato un documentario).

E la UE è tornata a chiedere "il rilascio immediato" di Alexey Navalny dalla prigione in cui è detenuto in Russia. In una nota, l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell afferma: "L'Ue continua a condannare con la massima fermezza il tentativo di assassinare Navalny mediante avvelenamento con un agente chimico militare nervino del gruppo 'Novichok'. Invitiamo la Russia a rispettare gli impegni assunti in base alle Convenzioni sulle armi chimiche per indagare in piena trasparenza e senza ulteriori ritardi e a cooperare pienamente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac)". Poi, dopo aver ricordato che per quell'avvelenamento Bruxelles ha sanzionato sei funzionari e un'entità russi, Borrell "deplora la messa fuori legge dell'organizzazione di Navalny e dei suoi uffici regionali come cosiddetti 'gruppi estremisti', nonché le continue persecuzioni e incarcerazioni di Navalny e dei membri del suo team". E "deplora le recenti misure disciplinari ingiustificate adottate dalle autorità carcerarie nei confronti di Navalny, riteniamo che le autorità russe siano responsabili della sua sicurezza e della salute" nella colonia penale nella quale è detenuto. "Ci rammarichiamo nell'assistere che la guerra ingiustificata, non provocata e illegale della Russia contro l'Ucraina non ha fatto altro che amplificare la repressione interna e la sistematica repressione dei critici più forti del Cremlino e della società civile - conclude - L'Ue ribadisce l'invito alla Russia ad adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, compreso il rispetto della misura provvisoria della Corte europea dei diritti dell'uomo che richiede l'immediato rilascio di Navalny"

"Due anni fa oggi Alexey Navalny è stato avvelenato. E' sopravvissuto per un soffio al tentativo di omicidio ed è tornato in Russia per continuare a lavorare per i principi di democrazia e libertà. Nonostante la prigionia, la sua coraggiosa battaglia continua". Così, in un videomessaggio su Twitter, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha commentato il secondo anniversario dall'avvelenamento del dissidente russo Alexey Navalny. Scholz ha spiegato di aver conosciuto Navalny quando è stato curato a Berlino. "un uomo coraggioso" che si batte per principi che "mostrano una buona prospettiva per molti cittadini russi. Vale a dire, che si vive meglio in una democrazia e in uno stato di diritto", ha commentato il cancelliere tedesco.