Bimbo di 5 anni investito da un bus di linea, è grave

Un bambino, nel giorno del suo quinto compleanno, è stato investito da un pullman ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. L'incidente stradale si è verificato in viale della Vittoria, a Montallegro.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì in viale della Vittoria a Montallegro, in provincia di Agrigento. Il bimbo una volta colpito dal pullman è stato soccorso dal conducente, un uomo di 56 anni di Agrigento, e dai familiari che si trovavano sul posto, e portato in ospedale. Ancora oggi si trova in ospedale in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che stanno indagando sulla vicenda.