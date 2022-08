Coppa Italia: Monza batte 3-2 il Frosinone e passa ai sedicesimi

Il Monza batte il Frosinone 3-2 nei trentaduesimi di Coppa Italia e si qualifica per il turno successivo dove sfiderà l'Udinese.

Allo U-Power Stadium un'ingenuità di Kone al 23' porta all'1-0: fallo su Birindelli in area e calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Valoti che non sbaglia. Subito dopo Kone prova a farsi perdonare con un'incursione in area e una conclusione sul primo palo: Cragno si allunga e devia in corner. Al 42' altro rigore per il Monza: il fallo è di Oyono su Valoti, Caprari firma il suo primo gol in biancorosso.

Al 52' il gol di Haoudi accende le speranze dei ciociari, cinque minuti dopo Kone firma il 2-2. Alla fine, però, all'84', a salvare il Monza ci pensa il solito Gytkjaer, l'uomo dei gol pesanti.

Tabellino

MONZA-FROSINONE 3-2

MONZA (3-5-2): Cragno 7; Marlon 6 (28'st Antov sv), A.Ranocchia 6, C.Augusto 6; Birindelli 6.5, Ciurria 6 (34'st Colpani sv), Barberis 6 (34'st Machin sv), Valoti 6.5 (12'st Sensi 6), D'Alessandro 6; Caprari 6.5 (28'st Gytkjaer 7), Mota Carvalho 6. In panchina: Di Gregorio, Sorrentino, Caldirola, Marrone, Carboni, Molina, Vignato. Allenatore: Stroppa 6.

FROSINONE (4-4-2): Turati 6; Oyono 6, Lucioni 6, Szyminski 6, Cotali 6; Boloca 6.5, Rohden 6 (9'st Garritano 6), Haoudi 7 (9'st Ciervo 6), Kone 6.5 (26'st Lulic sv); Moro 6 (40'st Mulattieri sv), Caso 6 (40'st Bocic sv). In panchina: Loria, Marcianò, Kalaj, Monterisi, Bracaglia, Borrelli. Allenatore: Grosso 6.

ARBITRO: Serra di Torino 6.

RETI: 25'pt Valoti (rig), 43'pt Caprari (rig), 7'st Haoudi, 12'st Kone, 39'st Gytkjaer.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Oyono, Marlon, Lulic.

Angoli: 7-2 per il Frosinone.

Recupero: 2', 3'.