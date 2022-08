Ferragosto, falò non ti conosco. Divieti e sanzioni mettono al bando il 'bivacco' sulla spiaggia

In questo Ferragosto da record per il turismo italiano, chi è in vacanza nelle località di mare deve fare i conti con i tanti veti imposti dalle amministrazioni a tutela del territorio e dell’ambiente. In particolare, in questa estate 2022, a essere oggetto di divieto nelle mete turistiche più gettonate, è il tradizionale appuntamento in spiaggia per il falò di Ferragosto.

Vuoi per il caldo rovente che ha colpito il territorio italiano, vuoi per i tanti incendi che hanno assalito la nostra penisola, o semplicemente per tutelare le spiagge dai rifiuti, sono tanti i sindaci italiani che hanno messo al bando l’appuntamento notturno di mezza estate sugli arenili intorno al fuoco.

Tra le prime ordinanze che hanno vietato il falò in spiaggia (e non solo) quelle emanate sul litorale laziale, dove le limitazioni sono scattate in anticipo.

A Nettuno proibiti già da ieri l’accensione di fuochi di ogni genere e lo svolgimento di spettacoli pirotecnici non autorizzati. A partire dalle ore 19 di ieri vietata anche la balneazione. Dalle 21.30 chiusi tutti gli arenili liberi e divieto di pesca.

A Gaeta, a partire dalla serata del 12 e fino alla prima mattina del 16 agosto, dalle 19 alle 6 del giorno successivo, oltre all’accensione di fuochi e falò, sono vietati balneazione, bivacco e pesca con qualsiasi attrezzo. Divieto anche per le manifestazioni autonome di qualsiasi tipo, se non autorizzate dalle autorità competenti, su tutti gli arenili liberi del litorale.