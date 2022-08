Malore per Renato Pozzetto, da alcuni giorni ricoverato a Varese. L'ospedale: no comment

Renato Pozzetto ha trascorso il ferragosto in ospedale a Varese dopo aver accusato un lieve malore. Lo hanno svelato delle testate locali e la notizia è stata poi ripresa dalle agenzie stampa e dalle testate nazionali. L'attore sarebbe in ospedale da venerdì scorso. L'Ansa scrive che le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e che anzi dovrebbe essere dimesso a breve. Secondo alcuni media si troverebbe nel reparto di Medicina dell'ospedale di Circolo di Varese. L'ufficio stampa dell'ospedale, contattato oggi in merito a eventuali sviluppi sulle condizioni di Pozzetto, ha risposto con un no comment.