Gregorio Paltrinieri domina gli 800 stile libero e vince per la terza volta il titolo europeo

Gregorio Paltrinieri che ritorna campione europeo degli 800 stile libero realizzando il nuovo primato dei Campionati europei con 7'40"86, e Lorenzo Galossi, 16 anni, bronzo in 7'43"37, e' l'immagine del dominio del nuoto italiano. Per SuperGreg si tratta del terzo oro continentale nella vasca da 50 metri dopo quelli di Berlino 2014 e Londra 2016 (era stato argento a Glasgow 2018 e Budapest 2021). Tra i due azzurri il tedesco Lukas Maertens (7'42"65) che era stato particolarmente attivo nella prima parte di gara. Ai 400 metri Paltrinieri ha incrementato l'andatura lasciando solo le 'onde' agli avversari.

In testa fin dall'inizio degli 800 metri stile libero conquista l'oro nella finale della specialità agli Europei di Roma. Il fuoriclasse azzurro (Fiamme Oro) ha cominciato ad accelerare ai 500 metri e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7'40"86, nuovo record dei campionati in corso. Per Lorenzo Galossin, bronzo, 7'43"37, record mondiale juniores.

"Aspettavo un momento del genere, questa piscina è la più bella dove abbia mai gareggiato. I miei amici sulle tribune mi hanno dato una carica incredibile. E' una vera festa Galossi è un toro, speravo potesse arrivare a podio, è un'emozione stupenda". Così a Raidue Gregorio Paltrinieri "Ci divertiremo tanto, saranno anni d'oro per il fondo ed è bello esserci ancora", ha aggiunto.