Totti: "Se lei avesse fatto di più non mi sarei allontanato". Lo sfogo del 'pupone' con l'amico pr

Della coppia Totti-Ilary Nuccitelli ha parlato di recente in una puntata del programma “Estate in Diretta”.

Parole che lasciano intendere un legame ancora forte e un affetto immutato del ‘capitano’ della Roma verso la ex compagna , ma che raccontano di un addio pieno di ombre e incomprensioni, difficile da ricostruire al di là delle ipotesi già avanzate su possibili altre nuove storie sentimentali anche per la showgirl.

«…Resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo”, avrebbe detto ancora il ‘pupone’ all’amico che 20 anni fa gli aveva presentato l’allora letterina.

Queste le parole, riferite alla ex moglie Ilary, confidate da Francesco Totti all’amico pr Alex Nuccitelli che oggi infiammano i quotidiani, riportando in tendenza la fine del matrimonio più discussa dell’estate.

“Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato».

Certo quelle pronunciate da Francesco Totti sono affermazioni contraddittorie rispetto alla situazione di tensione e conflitto innescata sul fronte legale dai due ex coniugi.

Che sia una strategia quella del ‘pupone’? Consegnare all’amico di sempre dei nuovi Sandra e Raimondo parole al miele sulla ex sperando di attenuare l’ondata di critiche piovutegli addosso per la nuova relazione con Noemi Bocchi? O usarle come tentativo di calmare le acque in vista dell’imminente separazione legale e ribadire l’importanza della sua famiglia nonostante la fine del matrimonio?

La battaglia legale

Ipotesi a parte, rientrati dalle vacanze, i due ex coniugi sembrano affilare le armi in attesa del confronto decisivo in cui dovranno mettere il loro addio nero su bianco e separare vite e patrimoni.

Temendo una battaglia legale più dura del previsto, ecco che pochi giorni fa, come anticipato dal settimanale Novella 2000, nel team legale di Francesco Totti è entrata la numero uno degli avvocati matrimonialisti in Italia: Annamaria Bernardini De Pace.

Per i più informati una mossa strategica visto che l’avvocato che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessandro Simeone, ha lavorato a lungo con la Bernardini de Pace. I due si conoscono bene, ecco perchè l’incarico affidatole sembrerebbe confermare il desiderio dell’ex campione della Roma di evitare una separazione giudiziale e arrivare a una consensuale nel più breve tempo possibile, soprattutto per tutelare i tre figli.

Non è chiaro però se anche Ilary sia dello stesso parere o intenda prolungare ancora l’attesa del confronto, forse per far scontare a Francesco, le ultime settimane trascorse tra Sabaudia e il Circeo dove ha passato il mese di agosto la sua nuova Fiamma Noemi che l’ex campione avrebbe incontrato anche insieme alla figlia Isabel.

Ansiosa che la separazione acceleri sarebbe invece proprio la flower-designer romana. Secondo le recenti indiscrezioni la 35enne, stanca di rivestire il ruolo di ‘sfascia-famiglie’ e ricevere attacchi sui social, vorrebbe uscire allo scoperto e dimostrare finalmente che la storia con Totti è una ‘cosa seria’.