Tra Meloni e Letta scambio di accuse sul video della violenza sessuale a Piacenza

Un uomo di 27 anni, richiedente asilo originario della Guinea, è stato arrestato ieri a Piacenza mentre stava violentando una donna in mezzo alla strada. La vittima è una 55 enne di nazionalità ucraina che intorno alle 6 stava passeggiando da sola nel pieno centro storico della città emiliana quando è stata aggredita e gettata a terra sul marciapiedi dal giovane. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Piacenza in stato di choc.

Esiste un video dell'aggressione, girato con uno smartphone. È stato inizialmente pubblicato (sfocando vittima e aggressore) dal quotidiano romano Il Messaggero, che lo ha successivamente rimosso, mentre al momento di pubblicare questo articolo è ancora riproducibile su quello del Gazzettino, giornale veneto dello stesso gruppo editoriale, e sulle pagine online di Libero, qui peraltro lasciando le immagini in chiaro. Altre testate hanno invece pubblicato solo un fermo immagine, con diversi gradi di sfocatura.

Il video, scaricato dal sito del Messaggero, è stato poi pubblicato sui canali social della Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, con questo testo: “Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno nella città di Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna, alla quale la nostra società non ha saputo garantire la sicurezza di cui aveva diritto. A nome delle istituzioni italiane le chiedo scusa. La lotta al degrado, all’illegalità diffusa, all’immigrazione illegale di massa non sono concetti astratti, riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi e soprattutto dei più fragili. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città.”

La scelta di Meloni di pubblicare il video ha ricevuto molte critiche da esponenti del centrosinistra. In particolare, il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha detto questa mattina a Radio 24: "Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso. C'è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone".

Alla presa di posizione del segretario dem ha poi replicato Meloni, con un nuovo intervento su Facebook: "Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a tutto c'è un limite. Soprattutto quando si parla di stupri e violenza sulle donne. E mi vergogno francamente di leader politici che mentre usano uno stupro per attaccare me non spendono una parola di solidarietà per la vittima, evidentemente per paura di dover affrontare il tema dell'emergenza sicurezza aggravato dall'immigrazione illegale di massa. Che livello".

Anche diversi altri esponenti di Fratelli d'Italia hanno stigmatizzato le parole di Letta. Simmetricamente, il Partito democratico si schiera compatto sulla posizione del segretario, a partire dalla sindaca di Piacenza, secondo la quale la donna “ha subito già una violenza, con questo video ne sta subendo un'altra”. Anche da Alleanza Verdi Sinistra, Impegno civico, Italia viva e Azione sono arrivate parole di condanna nei confronti della pubblicazione del video.