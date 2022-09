Abbattute unità aree dell'esercito russo del valore di quasi 160 milioni in 3 giorni

Quasi 160 milioni di euro in armamenti aerei sono andati persi per l'esercito russo in meno di 72 ore.

Tra il 5 e il 7 settembre le forze ucraine hanno abbattuto missili da crociera, aerei, elicotteri e droni dell'esercito invasore per un valore di 157,5 milioni di dollari.

E' quanto emerge da un rapporto, che prende in considerazione solo i mezzi d'attacco russi, dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine pubblicato su Facebook e ripreso dalla agenzia Ukrinform.

Uno dei missili da crociera più costosi nell'arsenale russo è il Kh-101, che ha un costo stimato in 13 milioni di dollari. I russi ne hanno sparati sei contro l'Ucraina il 5 settembre (per un costo complessivo di 78 milioni di dollari), cinque dei quali sono stati abbattuti dall'Aeronautica di Kiev.