Bollette, nella bozza Ue il "razionamento a distanza", a consentirlo i contatori "smart metering"

A consentirlo, i contatori cosiddetti di "smart metering" di seconda generazione (2G), installati nella maggior parte delle case, che - come spiegato in una slide tecnica dell'Arera, l'autorità dell'energia - consentono la "attivazione, disattivazione, e cambi di potenza senza intervento in campo". La Ue insomma ragiona su una sorta di razionamento a distanza dell'energia elettrica (con conseguente risparmio del prezioso gas che usano le centrali elettriche), già consentito dalla tecnologia in uso, e che è stato messo nero su bianco in una bozza dell'Unione Europa come possibile misura per il risparmio energetico. A rivelarla il quotidiano "Il messaggero".

(Pixabay) caro energia elettrica

Si tratta di una delle valutazioni Bruxelles ha messo su carta colloquiando con le cancellerie europee, nell'ottica della ricerca delle soluzioni per ridurre i consumi in vista dell'inverno. Un "razionamento occulto" delle forniture senza la necessità di sanzioni: in pratica in alcune fasce orarie (quando c'è il picco di consumi della giornata), il contatore della propria abitazione scenderebbe di potenza, consentendo così il risparmio energetico da remoto. "Come conseguenza - scrive il Messaggero che ha potuto visionare la bozza della Ue - gli elettrodomestici non potranno più funzionare tutti contemporaneamente, in alcune fasce orarie".

Ansa Gasdotto