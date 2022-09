Covid, 22.265 nuovi casi e 43 decessi. In aumento la positività, al 14,9%

Sono 22.265 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.085. Le vittime sono 43, in calo rispetto a ieri (49). Il tasso è al 14,6%, in aumento rispetto al 13,9% di ieri. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -4) ed ora sono 126, con 7 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 20 in meno (ieri -37), per un totale di 3.293. Tutto questo emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.