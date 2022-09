Edward Snowden diventa cittadino russo. Sarà chiamato a combattere contro l'Ucraina?

Il presidente Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa all'ex contractor della sicurezza statunitense Edward Snowden.

Secondo le notizie di agenzie, un decreto in tal senso è stato firmato lunedì il leader russo. Snowden è uno dei 75 cittadini stranieri indicati dal decreto, pubblicato su un sito ufficiale del governo, ai quali è stata concessa la cittadinanza della Federazione.

Snowden, informatico con contratto in appalto alla National Security Agency degli Stati Uniti, vive in Russia dal 2013, dopo una travagliata fuga dal suo Paese natale. All'epoca, dopo aver trafugato e reso noto documenti riservati che spiegavano in modo dettagliato i programmi di sorveglianza del governo tramite la Nsa, era scappato a Hong Kong e da lì a Mosca.

Gli è stata concessa la residenza permanente in Russia nel 2020. All'epoca, aveva dichiarato di voler richiedere la cittadinanza russa, senza però rinunciare a quella statunitense.

L'avvocato di Snowden, Anatoly Kucherena, ha detto all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti che la moglie, Lindsay Mills, americana che l'ha raggiunto in Russia, chiederà anche lei il passaporto russo. La coppia ha un figlio, nato nel dicembre 2020. Secondo osservatori russi, viste le sue competenze d'intelligence/warfare, Snowden rientrerebbe tra le persone soggette alla chiamata alle armi e alla mobilitazione per combattere nella guerra in Ucraina.

Snowden, che ha cercato di mantenere un basso profilo in Russia e solo occasionalmente ha criticato la politica del governo russo sui social media, nel 2019 ha dichiarato di essere disposto a tornare negli Stati Uniti se gli fosse stato garantito garantito un processo equo.