Energia, Cingolani risponde a Mosca: "Non prendiamo ordini da nessuno"

La road map per l'indipendenza

"Fondamentali" i rigassificatori. Ma soprattutto far capire agli italiani la necessità di entrare in un nuovo ordine di idee, dove il "razionamento" energetico (parola che Il ministro non usa mai, anche perchè corrisponde ad una fase successiva emergenziale, ancora non in discussione) va conseguito senza probabilmente la necessità di ricorrere a sanzionamenti dei cittadini: "Nessuno pensi che l'Italia non sia in grado di accettare minimi sacrifici per una giusta causa", aggiunge, "Gli italiani sono un popolo molto forte". "Niente sanzioni" per chi non rispetta le regola - dichiara poi il ministro, che annuncia una "campagna di informazione per spiegare quali risultati incredibili danno alcune piccole azioni". Per spiegare quali "risultati incredibili danno alcune piccole azioni, come fare docce più brevi, staccare gli strumenti in stand by o abbassare il fuoco quando l’acqua bolle".