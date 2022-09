Le aziende Usa del gas gelano l'Europa: “Non ci sarà alcun salvataggio”

Dagli Stati Uniti arriva il monito dell’industria del gas e del petrolio. L'industria statunitense dello shale gas (chiamato anche gas scisto dal nome della roccia dal quale viene estratto) ha detto chiaramente che non potrà salvare l'Europa con l’aumento delle forniture di petrolio e gas questo inverno, per timore di un rialzo dei prezzi che potrebbe derivare dall’eventuale calo delle esportazioni russe.

A riportarlo è il Financial Times, mentre l’Unione Europea continua a cercare soluzioni per rispondere alla crisi delle materie energetiche per “far fronte agli effetti di un grave squilibrio tra domanda e offerta di energia, dovuto in gran parte al continuo armamento da parte della Russia delle sue risorse energetiche”, ha detto ieri Ieri Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell'Unione 2022.

L’indebolimento dei mercati petroliferi delle ultime settimane potrebbe terminare quando l’embargo dell’UE sulle vendite russe entrerà in vigore alla fine di quest'anno. La segretaria del Tesoro statunitense, Janet Yellen, questa settimana ha avvertito che l'embargo "potrebbe causare un picco nei prezzi del petrolio".

I dirigenti statunitensi dello scisto che gestiscono vaste riserve di petrolio e gas naturale che potrebbero essere utilizzate per alleviare una crisi energetica europea, affermano che non saranno però in grado di aumentare le forniture abbastanza rapidamente da prevenire la penuria invernale.

Gli industriali americani, sia del gas che del petrolio hanno ribadito che: “Non è che gli Stati Uniti possano pompare tanto di più. La nostra produzione è quella che è”, ha dichiarato Wil VanLoh, capo del gruppo di private equity Quantum Energy Partners, uno dei maggiori investitori dello shale patch. “Non c’è nessun salvataggio in arrivo”, ha aggiunto VanLoh. “Né sul fronte del petrolio, né su quello del gas”.

“Non stiamo aggiungendo impianti di perforazione e non vedo nessun altro che ne aggiunga”, ha detto Sheffield”. Gli investitori in genere non vogliono che le società di scisto perseguano un modello di crescita”, ha affermato Ben Dell, amministratore delegato del gruppo di private equity Kimmeridge Energy. “La disponibilità di capitale è estremamente limitata”.

Le esportazioni di petrolio e gas liquefatto dagli Stati Uniti sono aumentate per sfruttare i prezzi più elevati in Europa, ma ora sono vicine al massimo, hanno affermato i dirigenti, avvertendo che la crescita della produzione di greggio non sarà all’altezza delle previsioni del governo di circa 1 milione di barili al giorno quest’anno.



L’Agenzia internazionale per l’energia ha dichiarato mercoledì che le vendite di petrolio dalla Russia, il più grande esportatore mondiale di petrolio, potrebbero diminuire di quasi il 20% quando l’embargo dell’UE entrerà in vigore. I prezzi del Brent sono aumentati dell’1% a 94 dollari al barile in seguito al rapporto.

La grande produzione di scisto negli ultimi dieci anni ha reso gli Stati Uniti il più grande produttore mondiale di petrolio, con una produzione pandemica pre-coronavirus che ha colpito 13 milioni di barili al giorno, oltre il 10% dell'offerta globale. La crescita della produzione annuale durante gli anni del boom ha soddisfatto da sola l'aumento complessivo della domanda globale, contribuendo a tenere sotto controllo i prezzi.