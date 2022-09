I gioielli della Regina: i più amati, i più preziosi e quelli mai messi

È una collezione di valore inestimabile quella dei gioielli di casa Windsor : ci sono preziosi tramandati di generazione in generazione, ricevuti in dono o acquistati da Elisabetta o Filippo. Circa 300 pezzi tra cui almeno 98 spille, 46 collane, 37 braccialetti, 34 paia di orecchini, 15 anelli, 14 orologi e 5 pendenti.

Dopo la morte della sovrana, in tanti si domandano che cosa ne sarà dei 300 gioielli della Regina, che pare valgano circa 120 milioni di euro e sono conservati presso la Queen's Gallery di Buckingham Palace. Questi, a differenza dei gioielli della Corona esposti nella Torre di Londra che appartengono alla monarchia, possono essere lasciati in eredità. Per esempio a Camilla, a Kate, nuova principessa del Galles, o alla figlie dell'erede al trono, la piccola Charlotte, e ancora, alle amate nipoti. Ma questo difficilmente accadrà.

Probabilmente non lo sapremo mai. Dal 1911, la famiglia reale britannica è riuscita a aggirare la legge britannica, che richiede che le ultime volontà siano rese pubbliche. I testamenti reali sono sigillati da quando il principe Francesco di Teck lasciò tutti gioielli di famiglia alla sua amante. La sorella, la regina Mary, chiese alla corte di secretare l'atto e ricomprò i preziosi uno per uno. Da allora sono in tutto 33 i “testamenti reali” rimasti segreti.

Anche perché l'eredità diretta tra monarchi, come nel caso della regina Elisabetta e del re Carlo, è esente dalla tassa del 40% che si applica a qualsiasi altra eredità in Inghilterra che superi le 325.000 sterline. Chiunque altro erediti un gioiello di grande valore, dovrebbe probabilmente venderlo per pagare il dovuto allo Stato.

Secondo Lauren Kiehna, autrice del libro The Court Jeweler, la Regina lascerà tutto al figlio Carlo, per ragioni storiche e, soprattutto, finanziarie.

In occasione della processione del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall, Kate ha reso omaggio alla sovrana indossando una spilla a forma di foglia con diamanti e tre perle nel mezzo che le aveva donato proprio lei. La spilla era stata indossata dalla stessa Elisabetta in occasione di un viaggio a Seul nel 1999.

La spilla Cullinan V

Tra i gioielli più belli e preziosi di Elisabetta II spicca l’abbagliante spilla Cullinan V indossata, tra le altre volte, in occasione del 99° compleanno del Principe Filippo: una pietra a forma di cuore da 18,8 carati, tagliata dal più grande diamante mai trovato, il Cullinan da 3.106 carati, tre volte più grande di qualsiasi altro all’epoca della sua scoperta in Sud Africa nel 1905.

Fu acquistato dal governo del Transvaal (allora colonia britannica in Sud Africa), per essere donato a a Edoardo VII come gesto di lealtà. Troppo grande per essere tagliato in un'unica gemma, fu diviso in 9 pezzi principali e 96 piccoli brillanti. Le due gemme più grandi sono incastonate sullo Scettro del re e nella Corona Imperiale.

Le restanti sette pietre principali furono montate per la regina Alessandra e la regina Mary (allora duchessa di York), moglie e nuora di Edoardo e sono diventate parte di cinque gioielli; una spilla contenente due pietre, il Cullinan III da 94,4 carati e il Cullinan IV da 63,3 carati; una seconda spilla a forma di cuore contenente il Cullinan V, che pesa 18,8 carati; una terza spilla contenente il Cullinan VI e il Cullinan VIII; la collana Delhi Durbar, in cui il Cullinan VII è appeso a un ciondolo; e un anello in platino che include la più piccola delle nove pietre, la Cullinan IX da 4,4 carati.

La spilla a forma di cuore è quindi un cimelio di famiglia, una delle preferite da Elisabetta II che l’ha indossata anche alla sfilata della London Fashion Week di Richard Quinn nel 2018, quella in cui è seduta accanto a Anna Wintour.