Jannik Sinner e Lorenzo Musetti approdano alle semifinali nel "Sofia Open" in Bulgaria

Jannik Sinner è il terzo semifinalista nel "Sofia Open", torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce impianto indoor dell'Armeec Arena nella capitale della Bulgaria. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.10 ATP e prima testa di serie, si è imposto nei quarti sull'australiano Aleksandar Vukic, n.144 del ranking e "giustiziere" all'esordio di Fabio Fognini, in due set con il punteggio di 6-2 6-3, in un'ora e 21 minuti di gioco. ''Ho dovuto modificare un po' la posizione in risposta perché lui all'inizio serviva davvero forte. Spero di alzare il livello nel prossimo match”, ha dichiarato il numero uno azzurro al termine dell'incontro. In semifinale sabato Sinner affronterà il danese Holger Rune, numero 31 del ranking mondiale.

Approda alle semifinali anche l’altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti ha battuto in due set il tedesco Jan-Lennard Struff, n.133 ATP, con il punteggio di 7-6 (3), 6-1. Il 20enne di Carrara, n.30 del ranking affronterà lo svizzero Marc-Andrea Huesler