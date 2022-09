L'Aquila: un ultraleggero precipita. 2 i morti

Un aereo utraleggero è precipitato nella zona di Fossa, nella zona di L'Aquila est. Non si sa se il piccolo aereo fosse da poco decollato o se era in procinto di atterraggio nel piccolo scalo sportivo del comune aquilano. Il velivolo si sarebbe schiantato nei pressi del depuratore. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale medico del 118 Ancora sconosciute le cause dell'incidente. I due morti sarebbero C.M., un aquilano di 70 anni, commerciante, e una donna, M.R.V, di 64 anni. Sul posto deve giungere il PM di turno.