Male tutte le borse, il gas scende a 173 euro. Nuovi cali per Bitcoin ed Ethereum

In evidenza il prezzo del gas, in netta discesa in avvio delle contrattazioni ad Amsterdam. Il future di ottobre è scambiato a 173,5 euro al megawattora, -7% rispetto a venerdì. Il prezzo è sui minimi dal 22 luglio, anche se il prezzo rimane di oltre 5 volte i 33 euro di un anno fa.

Le borse: quella di Londra è chiusa per i funerali della regina Elisabetta II. Nel resto d'Europa avvio in calo: -0,98% per l'indice Ftse Mib di Milano, dopo il -1,14% di venerdì. Oggi -0,65% per Francoforte, -1,16% per Parigi.

Pesano i segnali di rallentamento dell'economia globale. L'ultimo dei quali dalla società di spedizioni Fedex, che ha ritirato le previsioni sull'esercizio in corso.

Mercoledì sera ci sarà l'importante decisione della Fed americana sui tassi di interesse: è atteso un nuovo incremento di 75 punti base.

In Asia chiusa anche la borsa di Tokyo, per la giornata degli anziani. Negative le altre piazze finanziarie principali: Shanghai -0,35%, Hong Kong -1,07%, Seul -1,14%. A scendere è soprattutto l'indice dei titoli tecnologici scambiati a Hong Kong (-2,08%). Tra le buone notizie: è uscita dal lockdown una grande città dell'ovest della Cina, Chengdu, da 21 milioni di abitanti.

A Piazza Affari, maggiori rialzi per Exor, +0,86%, e A2A, +0,75%. In evidenza anche Nexi, -2,59%, selezionata come uno dei cinque soggetti che affiancheranno la BCE nello sviluppo dell'euro digitale. Tra gli altri 4 il più noto è Amazon. Ci sono poi Caixa Bank, la piattaforma francese dei pagamenti Worldline e la cordata di 31 banche European Payments Initiative.

Fuori dall'Italia occhi puntati su Volkswagen (+0,41%), che ha fissato al 29 settembre lo sbarco in borsa di Porsche, come avvenne per la Ferrari e l'allora gruppo Fca. Volkswagen punta a raccogliere 9,4 miliardi di euro.

Sul fronte delle criptovalute, netto calo per Bitcoin, -7,8%, a quota 18.400 dollari. Scende anche l'Ethereum, -11%, a quota 1.294 dollari. Nei giorni scorsi è cambiato il modo per creare blocchi sulla blockchain di Ethereum. Al tradizionale metodo di "proof of work" si è passati al "proof of stake", che non richiede calcoli. Il consumo di elettricità si ridurrà di circa il 99 per cento.