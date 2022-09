"Michael Jackson Thriller 40": il 18 novembre uscirà lo speciale cofanetto

"Thriller", l'iconico album di Michael Jackson che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, battuto il record di 8 Grammy vinti, infranto le barriere musicali e cambiato la musica pop, quest'anno compie 40 anni. Per celebrarlo, Sony Music e l'Estate of Michael Jackson hanno annunciato l'uscita di un cofanetto speciale che sarà disponibile dal 18 novembre: "Michael Jackson Thriller 40".

Diverse sono le attività in programma, da qui alla fine dell'anno, per celebrare l'opera che è rimasta per 500 settimane nella classifica di Billboard (la rivista settimanale statunitense dedicata alla musica), dove detiene il record di 37 settimane al numero 1, e venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita il 30 novembre del 1982.

Thriller è stato il primo album nella storia a passare le prime 80 settimane nella Top 10 degli album ed è arrivato al numero 1 in tutti i Paesi del mondo, inclusi Regno Unito, Francia, Italia, Australia, Danimarca, Belgio, Sud Africa, Spagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada e Sud Africa dell'apartheid e rimane l'album più venduto di tutti i tempi con vendite superiori a 100 milioni.

La riedizione speciale in uscita in tutto il mondo il 18 novembre 2022, è pre-ordinabile sia in CD sia inVinile e questo per consentire di comprarla ad un prezzo bloccato che potrebbe invece variare nel tempo.