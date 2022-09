Papa Francesco parte per il Kazakhstan, un viaggio “per il dialogo e la pace”

Il Papa parte questa mattina per il Kazakhstan, 38esimo viaggio del suo pontificato che porterà a 57 i paesi visitati. Il decollo in aereo da Roma-Fiumicino alle 7.15 per arrivare nella capitale Kazaka Nur-Sultan, l'ex Astana, alle 17.45 ora locale quando qui saranno le 13.45.

È "pellegrinaggio di dialogo e di pace" quello che il pontefice compie nell'immensa ex repubblica sovietica dell'Asia centrale, dove domani e giovedì parteciperà al settimo congresso dei leader delle religioni mondiale e tradizionali, su invito del presidente della repubblica Kassym-Jomart Tokayev.

Dopo l'accoglienza ufficiale all'aeroporto internazionale, la vera e propria cerimonia di benvenuto si svolgerà al palazzo presidenziale alle 18.30, (le 14.30 italiane).

Subito dopo il papa renderà la visita di cortesia al presidente Tokayev, mentre alle 19.30 locali (le 15.30 in Italia), presso la Qazaq Concert Hall, è in programma l'incontro con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico: occasione nella quale il pontefice pronuncerà il primo dei cinque discorsi previsti nei suoi tre giorni in terra kazaka, come fece nel 2001 Giovanni Paolo II dopo l’attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre.