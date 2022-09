Petrolio. Putin-Bin Salman: aderiremo ad accordi Opec+

Telefonata tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. I due leader "hanno aprezzato gli sforzi compiuti nell'ambito dell'Opec+, confermando la loro intenzione di attenersi agli accordi esistenti". Lo ha resono noto il Cremlino in un comunicato.

"In occasione del 90esimo anniversario della proclamazione del Regno dell'Arabia Saudita, che si celebra il 23 settembre, Vladimir Putin ha chiesto di esprimere le sue più sentite congratulazioni e auguri al re Salman bin Abdulaziz Al Saud e si è congratulato con l'intera leadership e il popolo di il paese in questa data importante".

"Sono state considerate le questioni del coordinamento russo-saudita al fine di garantire la stabilità del mercato petrolifero mondiale. Entrambe le parti hanno apprezzato molto gli sforzi nell'ambito dell'Opec+ e hanno confermato l'intenzione di continuare ad aderire agli accordi raggiunti".

La prossima riunione dell'Opec+ è prevista per il 5 ottobre ma non sono esclusi altri summit. Nella scorsa riunione del 5 settembre i membri dell'Opec+ hanno deciso di tagliare la produzione giornaliera di petrolio di 100mila barili al contrario delle attese che erano per un aumento della produzione come chiesto dallo stesso Biden, per far scendere i prezzi.