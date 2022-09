Spazio: un americano e due russi a bordo della Soyuz verso l'Iss

È appena partita la navetta Soyuz con a bordo un astronauta americano e due cosmonauti russi, diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, in un viaggio che segna una rara collaborazione in mezzo alle tensioni alimentate dall'invasione dell'Ucraina.

Frank Rubio della Nasa, Sergei Prokopiev e Dmitri Peteline dell'agenzia spaziale russa Roscosmos sono partiti dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan. Rubio è il primo astronauta americano a viaggiare verso l'Iss a bordo di un mezzo russo dall'inizio dell'offensiva del 24 febbraio.

La collaborazione non finisce qui. Anna Kikina, l'unica cosmonauta russa in servizio attivo, si recherà per la prima volta al laboratorio orbitale all'inizio di ottobre a bordo di una navicella Crew Dragon della SpaceX americana. Sarà la quinta cosmonauta professionista russa ad andare nello spazio e la prima donna a volare a bordo di un veicolo spaziale dell'azienda del miliardario Elon Musk.