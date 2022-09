Il nonno di Eitan Shmuel Peleg arrestato e subito scarcerato: non potrà avvicinarsi al nipote

È stato arrestato, e subito scarcerato, Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo Eitan accusato del suo sequestro. Eitan perse i genitori, il fratello di 2 anni ed un bisnonno nella tragedia che vide precipitare, lo scorso 23 maggio, la cabina della funivia del Mottarone. Peleg portò il bambino, affidato a una zia paterna in Italia, con un blitz in svizzera e poi da lì in Israele su un aereo privato. Il gip del Tribunale di Pavia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con il divieto di dimora a Pavia, Milano e Varese, che l'uomo dovrà lasciare entro 48 ore, e il divieto di avvicinamento al nipote. Nelle prossime ore Shmuel Peleg farà rientro in Israele.