Meloni critica il discorso di Putin: "Visione neoimperialista, minaccia all'Europa"

Scattano immediate in Italia le razioni al discorso del presidente russo, Vladimir Putin, che ha firmato i trattati per l'annessione delle 4 entità territoriali occupate in Ucraina in seguito ai referendum contestati dall'Occidente: le auto-proclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Meloni (FdI): “Da Putin visione neoimperialista, minaccia alla sicurezza europea”

''Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali''. Lo sottolinea Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una nota diffusa dal partito.

Della Vedova (+Eu): “Atto di violenza di Putin, noi stiamo con Zelensky”

''La formalizzazione dell'annessione alla Russia dei territori occupati militarmente dalle truppe di Putin, soggiogate con la violenza criminale di cui abbiamo avuto testimonianza a Bucha o Yzium, è di una gravità inaudita. Questo scempio al diritto internazionale e alla libertà non può in alcun modo essere accettato. Dobbiamo rimanere saldamente al fianco di Zelensky e della resistenza Ucraina all'insensata e pericolosa - per tutti - invasione di Putin''. Lo afferma il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.

Rosato (Italia Viva): "Putin è un dittatore ormai isolato"

"Abbiamo assistito ad un referendum che è una maldestra truffa, senza alcun valore, che dimostra solo che l'unica volontà di Putin è quella di aggressione ed espansione territoriale. Allontana la pace, rinnega il diritto internazionale, rende il mondo meno sicuro. E la sua celebrazione al Cremlino racconta di un dittatore ormai isolato". Lo scrive sui social il Presidente di IV Ettore Rosato.

Castaldo (M5S): “Forte condanna ad annessioni di Putin, Ue reagisca”

"Condanniamo nel modo più assoluto ed esprimiamo una forte preoccupazione per la scelta del regime di Putin di annettere con la forza militare una considerevole parte del territorio ucraino. I referendum-farsa nelle quattro regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, promossi e organizzati dalla Russia negli scorsi giorni, non hanno alcun valore legale e non sono stati riconosciuti praticamente da nessuno Stato a livello internazionale. Questa mossa di Putin, probabilmente dettata dai recenti rovesci militari nella regione di Kharkiv, restringe purtroppo ancora di più le possibilità di rilanciare un negoziato di pace credibile e prefigura il rischio di ulteriori degenerazioni del conflitto". Così in una nota l'europarlamentare e Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del M5S Fabio Massimo Castaldo.